Auf die beim TV-Sender Sky getätigten Aussage von Spielerberater Volker Struth, der unter anderem Kevin Trapp, Mario Götze und Philipp Max vertritt, die Eintracht sei momentan "the most sexiest Klub", hat Eintracht-Coach Oliver Glasner mit einem Witz geantwortet. "Das muss an mir liegen. Ich habe keine andere Erklärung dafür", sagte der Österreicher vor dem Spiel gegen Hertha BSC mit einem Grinsen.

"Ich denke schon, dass wir in der Wahrnehmung attraktiv sind. Das Gesamtpackage ist attraktiv. Jedes Heimspiel ist ausverkauft, auswärts ist unser Block immer ausverkauft. Der Club wächst und gedeiht. Vielleicht ist auch der Spielstil manchmal attraktiv", fügte der 48-Jährige noch hinzu.