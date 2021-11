Eintracht Frankfurt kommt immer besser ins Rollen. Drei Siege in Folge konnten die Hessen zuletzt verzeichnen. Folgt gegen Royal Antwerpen in der Europa League am Donnerstag Nummer vier? Im "Heimspiel" diskutieren dazu Lea Wagner und Markus Philipp mit Eintracht-Reporter Christopher Michel und Mark Weidenfeller von Fußball 2000. Außerdem per Live-Schalte zu Gast: Eintracht-Vorstandsprecher Axel Hellmann.