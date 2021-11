Nach elf Spieltagen steht Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf Platz 14. Zeit für ein Statistik-Fazit. Das "Heimspiel" präsentiert die Zahlen zur bisherigen Saison und wirft zudem einen Blick auf die WM in Katar in einem Jahr. Zu Gast dabei: Bild-Sportjournalist Marc Schmidt, Taktik-Experte Nik Staiger und Wolfgang Büttner von Human Rights Watch.