SVWW verliert in München

Die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga ist gerissen. Am Sonntag verloren die Hessen etwas unerwartet beim FC Bayern München II mit 0:2 (0:1). Zuvor hatte der SVWW zehn Spiele in Folge keine Niederlage kassiert und zudem die vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen.