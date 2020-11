Der SV Wehen Wiesbaden beendet die Englische Woche in der 3. Fußball-Liga mit einer Niederlage. Nach dem 1:0 am Dienstag gegen Meppen verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag bei der SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:1). Maurice Malone hatte den SVWW nach nur einer Minute und 45 Sekunden in Führung gebracht.