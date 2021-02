Thema in heimspiel!: Ist die Eintracht reif für die Champions League?

Mit unseren Gästen Marc Schmidt (Bild-Zeitung) und Tobi Kämmerer (hr3-Moderator) begeben wir uns im hr-heimspiel! auf eine Reise zu möglichen Gegnern in Champions League, Europa League und Conference League. Im hr-fernsehen läuft die Sendung am Montagabend ab 23.45 Uhr, hier auf hessenschau.de sowie in der ARD-Mediathek ist das heimspiel! bereits ab 21.30 Uhr abrufbar. Moderation: Janine Hilpmann und Sebastian Rieth.