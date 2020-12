Volleyball und Tischtennis in der Hessenkonferenz

Die Volleyball-Frauen des VC Wiesbaden bekommen Besuch vom Dresdner SC. Es läuft noch nicht rund für die Wiesbadenerinnen in der Bundesliga. Gelingt gegen starke Dresdnerinnen die Wende? Der TTC Fulda-Maberzell tritt in der Tischtennis-Bundesliga bei TTC Zugbrücke Grenzau an. Beim punktlosen Tabellenletzten aus der Nähe von Koblenz setzt Fulda voll auf Sieg.