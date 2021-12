Über Eintracht Frankfurt wird gesprochen. Nicht nur am Stammtisch, sondern auch in klassischen Medien, in Podcasts oder im vereinseigenen TV-Kanal. Wir fragen: Was davon ist Journalismus? Und was bloße PR? Im Studio begrüßen Janine Hilpman und Sebastian Rieth dazu Marvin Mendel von FUSSBALL 2000 und Alina Friedrich von Eintracht-TV.