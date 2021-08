Erst das Pokal-Aus in Mannheim, dann die Schlappe in Dortmund: Eintracht Frankfurt hat den Saisonauftakt ganz schön in den Sand gesetzt. Die Fans fordern weitere Verstärkungen. Über die Lücken im Kader und potentielle Neuzugänge spricht das "Heimspiel" mit Sportjournalist Mounir Zitouni, Eintracht-Fan Patricia Seiwert und Spielerberater Daniel Minovgidis.