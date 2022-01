30 Tore in 20 Spielen, schwächste Quote aller Teams in der oberen Tabellenhälfte, bei Eintracht Frankfurt drückt der Schuh im Sturm. Eintracht Frankfurt Stürmer Rafael Borre steht mit 6 Treffern nur auf Rang 14 der Torjägerliste (sogar Okugawa von Bielefeld ist besser). Wenns mit Europa klappen soll braucht Eintracht Frankfurt aber eigentlich mehr Offensivpower. Alle reden über Randal Kolo Muani aber warum kommt er nicht zu Eintracht Frankfurt? Im heimspiel! sprechen Markus Philipp und Sebastian Rieth über den Deadline Day, den Transfermarkt und die Transferstrategie von Eintracht Frankfurt mit BILD-Reporter Yannick Hüber und Eintracht Frankfurt -Experte Carsten Schellhorn.