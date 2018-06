Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp hat den Gastgeber bei der Team-WM in Frankfurt ins Viertelfinale geführt. Der Idsteiner bezwang gemeinsam mit Martin Schindler in einem spannenden Match die favorisierten Nordiren.

"Es war ein emotionales Spiel. Ich bin so stolz auf Martin. Wir haben einen super Teamspirit", freute sich Hopp über den Viertelfinal-Einzug. Zuvor hatte der Idsteiner an der Seite des Strausbergers Schindler die Nordiren am Samstagabend knapp mit 2:1 bezwungen. Schon im vergangenen Jahr hatte das deutsche Team die Nordiren geschlagen – damals schon in Runde eins. Im Viertelfinale treffen die Deutschen wie im Vorjahr auf die Niederlande.

Das Zweitrunden-Match gegen die Nordiren vor rund 3.500 Zuschauern in der umfunktionierten Frankfurter Eissporthalle begann für die Gastgeber schlecht. Schindler zog im ersten Einzel gegen den Weltranglisten-Fünften Daryl Gurney glatt mit 0:4 den Kürzeren. Der Strausberger hätte eigentlich 2:0 führen müssen. Doch eine unterirdische Doppelquote – Schindler vergab alle seine sieben Versuche - brachte "The Wall" auf die Verliererstraße.

Nervenflattern auf beiden Seiten

Damit war Lokalmatador Hopp gegen Brendan Dolan erst recht gefordert. Seinen Kontrahenten hatte er zuletzt knapp geschlagen. Und Hopp machte es auch diesmal spannend. Der Idsteiner ließ beim Stand von 3:1 mehrere Matchdarts liegen, was sich dann noch fast gerechnet hätte. Denn Dolan hatte beim Stand von 3:3 selbst die Chance zum Sieg, vergab aber. Hopp sagte Dankeschön und machte unter dem tosenden Jubel der Fans den 4:3-Erfolg und damit den Ausgleich im Duell mit den Nordiren perfekt.

So musste das Doppel über den Einzug ins Viertelfinale entscheiden. Und Schindler traf endlich seinen ersten Dart auf das Doppelfeld und sicherte Deutschland gleich das erste Leg. Anschließend stellte Hopp auf 2:0, aber Nordirland schlug zurück und glich dank Gurney aus. Jetzt waren erst recht starke Nerven gefragt – und Schindler traf im fünften Leg zum Break. Schließlich blieb es dem starken Hopp vorbehalten, mit dem entscheidenden Wurf zum 4:2 das Weiterkommen perfekt zu machen.