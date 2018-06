Die Sensation ist ausgeblieben: Deutschlands Hoffungsträger Max Hopp und Martin Schindler sind beim World Cup of Darts in Frankfurt im Viertelfinale an den Stars der Niederlande gescheitert.

Der Idsteiner Hopp und sein Partner verloren gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen und den früheren Weltmeister Raymond van Barneveld mit 0:2.

In der Frankfurter Eissporthalle war Schindler beim 1:4 trotz einer guten Leistung gegen van Gerwen chancenlos. Anders als noch im Vorjahr verpasste Hopp anschließend mit 0:4 den Sieg gegen van Barneveld deutlich. Die Deutschland-Bezwinger sicherten sich später den WM-Titel durch einen 3:1-Sieg im Finale gegen das schottische Duo Gary Anderson/Peter Wright.

Zuvor aufregende Partie gegen Nordirland

In den vergangenen Tagen hatten Schindler und Hopp das Publikum in Frankfurt begeistert. Erst am späten Samstagabend stand der Viertelfinal-Einzug des deutschen Duos nach einer nervenaufreibenden Partie gegen Nordirland (2:1) fest.

Der World Cup of Darts ist der einzige Teamwettbewerb der Professional Darts Corporation (PDC). Die beiden bestplatzierten Spieler eines Landes treten gemeinsam an. Insgesamt werden rund 343.000 Euro ausgeschüttet, jeweils etwa 34.000 Euro gehen an die Sieger.