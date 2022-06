Dass die HSG Wetzlar in der Tabelle der Handball-Bundesliga vor der MT Melsungen landete, ist eine Überraschung. Denn der Etat der Nordhessen ist wesentlich größer. Nicht nur die Konkurrenz fragt sich: Was läuft in Melsungen immer wieder schief? Vielleicht sollten sie sich in Wetzlar einiges abgucken...