Das Hessen-Derby Kassel Huskies gegen Löwen Frankfurt wird am Donnerstag möglicherweise zum vorerst letzten Mal gespielt, sollten die beiden Klubs nicht noch einmal in den Play-Offs aufeinandertreffen. Denn erstmals steigt der Meister der DEL2 in diesem Jahr wieder in die DEL auf. Sollte es einer der beiden Topklubs aus Hessen sein, würden sie fortan in verschiedenen Ligen spielen.