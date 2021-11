Im Pokal zurück in die Spur? Skyliners müssen gegen Braunschweig ran

Audio Im Pokal zurück in die Spur? Skyliners müssen gegen Braunschweig ran

In der Liga läuft es nicht, im Pokal aber können die Skyliners Frankfurt am Wochenende für ein echtes Highlight sorgen: den Einzug ins Top Four.