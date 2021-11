Die Offenbacher Kickers haben am Sonntag die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic gewann mit 1:0 beim FC 08 Homburg und überholte mit dem Sieg die beiden direkten Konkurrenten SSV Ulm und den 1.FSV Mainz 05 II. Die Ulmer waren am Samstag nicht über ein 0:0 beim FSV Frankfurt hinausgekommen, die Rheinhessen verloren mit 3:4 beim VfR Aalen. Das Tor des Tages aus Offenbacher Sicht schoss Tunay Deniz bereits in der 3. Minute. Der SSV Ulm hat aktuell noch ein Spiel weniger absolviert.