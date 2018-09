Die Kletter-Elite kürt ihre neuen Champions bei der WM in Innsbruck. Beim Kampf um Edelmetall will auch Jan Hojer ein Wörtchen mitreden. Mit Lilli Kiesgen ist eine weitere Athletin aus Hessen am Start.

Für Jan Hojer ist die Kletter-Weltmeisterschaft in Innsbruck auch eine Reise zurück in die Vergangenheit. In der Tiroler Alpenstadt feierte der heute 26-Jährige seine ersten großen Erfolge. "Hier habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg geholt und meinen ersten EM-Titel gewonnen. Ich komme immer wieder gerne zurück", sagt Hojer im Gespräch mit dem hr-sport. Drei Monate lang hat sich der Kletterer von der Sektion Frankfurt des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet. "Ich habe den Sommer über in Innsbruck trainiert", berichtet Hojer kurz vor dem WM-Start.

Beim Kräftemessen der Kraxel-Elite wird neben den Disziplinen Bouldern, Speed und Lead erstmals auch der Weltmeister im neu geschaffenen Olympic Combined ermittelt. Das für die Sommerspiele in Tokio 2020 eingeführte Format bildet den Abschluss der Titelkämpfe in Innsbruck, wo bis zum 16. September tausende Kletter-Fans in der Olympiaworld erwartet werden. Dort werden bei der Kombination alle drei Disziplinen geklettert, die besten Sechs der Quali kommen ins Finale.

Letzter großer Test vor der Olympia-Quali

Hojer kommt als frisch gebackener deutscher Champion und Europameister in der neu geschaffenen Kombination nach Österreich. Der gebürtige Kölner, der seit zehn Jahren für Frankfurt startet, zählt zu den heißen Medaillenkandidaten. "Mein Ziel ist es, unter die besten Sechs ins Finale zu kommen." Vor allem im Einzel-Wettkampf Bouldern gehört der mehrfache Disziplinen-Weltcupsieger zu den Favoriten auf Edelmetall.

Weitere Informationen Die Disziplinen im Überblick Lead: Geklettert wird mit Seil an Kunstwänden, wobei vor allem Kraft, Ausdauer sowie technische und taktische Finesse gefragt sind. Ziel beim Lead ist es, eine Route innerhalb eines festen Zeitlimits möglichst sturzfrei zu meistern bzw. in dieser Route möglichst höher als die Konkurrenz zu klettern.



Bouldern: Bedeutet Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, wobei Weichbodenmatten einen eventuellen Sturz abfangen. Beim Bouldern geht es um das Bewältigen möglichst schwerer Einzelzüge oder Bewegungsabläufen. Wer bei Boulderwettkämpfen vorne mit dabei sein will, braucht neben einem hohen Maß an Athletik auch eine sehr gute Beweglichkeit sowie ein ausgeprägtes Koordinationsvermögen.



Speed: Der Name ist Programm. Die Geschwindigkeit entscheidet über den Sieg. Dabei sind vor allem Schnell- und Maximalkraft sowie hohe Greif- und Trittpräzision trotz höchster Geschwindigkeit gefragt. Im Zuge eines Wettkampfes über mehrere K.o.-Runden, bei denen die Kletterer jeweils gegeneinander antreten, entscheidet auch die Schnellkraftausdauer über hop oder top. Ende der weiteren Informationen

Für Hojer, der zu den schillernden Figuren in der wachsenden Kletter-Szene zählt und von dem Hochleistungssport leben kann, ist die WM mit Blick Richtung 2020 ein wichtiger Prüfstein. "Es ist der letzte große Test vor der Olympia-Qualifikation im nächsten Jahr", schildert er. "Und ich gehe davon aus, dass es meine einzige Chance sein wird, einmal bei Olympia dabei zu sein."

Kiesgen konzentriert sich aufs Bouldern

Auch Lilli Kiesgen hat sich für Innsbruck einiges vorgenommen. Die 22-Jährige aus Bad Vilbel konzentriert sich bei der Weltmeisterschaft ausschließlich aufs Bouldern. "Ich habe mich schon vor zwei Jahren darauf spezialisiert und fühle mich nicht so gut in den anderen Disziplinen vorbereitet", berichtet Kiesgen dem hr-sport. "Deshalb habe ich meinen Fokus klar aufs Bouldern gelegt, um eine Disziplin richtig gut zu machen."

Kiesgen, die für die Sektion DAV Darmstadt-Starkenburg klettert, fiebert dem Event entgegen. "Innsbruck hat immer ein ganz eigenes Flair, weil es quasi eine Klettertstadt mit den Bergen drumherum ist. Die ganze Stadt hat sich nochmal auf den Wettbewerb vorbereitet." Kiesgen selbst sieht sich ebenfalls gut präpariert für die Titelkämpfe. "Ich fühle mich sehr gut und denke, dass das Halbfinale sehr realistisch ist."

Als DM-Dritte im Bouldern reist sie in die Alpenrepublik, wo sich nun das viele Training bezahlt machen soll. Neben dem Studium hat Kiesgen zuletzt 30 Stunden pro Woche in Kletterhallen verbracht. "Ich würde gerne an meine beste Weltcup-Platzierung in Vail anknüpfen, wo ich Zwölfte wurde", hofft die Bad Vilbelerin vor ihrem Saison-Highlight. "Darauf habe ich das ganze Jahr aufgebaut." Am Dienstag in der Quali zählt’s für Kiesgen.