Die Aussetzung des Breitensports darf nach Ansicht des Landessportbundes Hessen auf keinen Fall zum Dauerzustand werden.

Dies mahnte die Dachorganisation am Donnerstag angesichts der neuen Maßnahmen des Teil-Lockdowns für den November. "Unsere Vereine haben im vergangenen halben Jahr bewiesen, dass sie verantwortungsvoll, anpassungsfähig und kreativ sind. Wenn der Vereinsbetrieb über einen längeren Zeitraum untersagt bleibt, drohen einem nicht unerheblichen Teil unserer Vereine aber nicht nur existenzielle finanzielle Probleme", sagte Präsident Rolf Müller in einer Presseerklärung. Es gehe auch um den Verlust und die Motivation der Mitglieder.

In dem Wissen um die gesundheitsfördernde Wirkung des Sports, gerade in der derzeitigen Situation, seien die umfassenden Beschränkungen deshalb eine Enttäuschung. Gleichzeitig respektiere man die Sportverbote. Um weiteren Schaden vom Sport abzuwenden, betonte Müller: "Wir brauchen nun die Solidarität der Sportvereine und -verbände untereinander und appellieren an die Mitglieder in den Vereinen: Bleiben Sie Mitglied, das ist für unsere 7600 Vereine in Hessen von zentraler Bedeutung."