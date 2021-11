Eintracht Frankfurt hat sich vorzeitig das Weiterkommen in der Europa League gesichert: Die Hessen gewannen am Donnerstagabend mit 2:1 (1:1) in Piräus. Für die Griechen traf Youssef El-Arabi (12. Minute), Daichi Kamada konnte für die Frankfurter ausgleichen (17.). In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Jens Petter Hauge den umjubelten Siegtreffer.