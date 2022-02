Der SV Wehen Wiesbaden steht am Samstag (14 Uhr) vor der vielleicht schwersten Aufgabe der Saison.

Dann sind die Hessen beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Der Tabellenführer hat seit Ende Oktober 2021 kein Spiel mehr verloren. "Das wird eine richtig hohe Hürde für uns. Jeder Einzelne muss an seinem Limit sein", so SVWW-Coach Markus Kauczinski. In Magdeburg können die Hessen wieder auf Florian Carstens, Gino Fechner und Johannes Wurtz zurückgreifen, die ihre häusliche Quarantäne verlassen haben. Sascha Mockenhaupt droht hingegen wegen muskulärer Probleme auszufallen.