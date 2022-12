Magnus Eisenmenger wechselt nach Schweden. Der U23-Stürmer nutzt eine Chance und schließt sich einem skandinavischen Club an.

Magnus Eisenmenger hat die Löwen Frankfurt am Donnerstag verlassen. Der junge Angreifer kehrte erst vor der laufenden DEL-Spielzeit zu den Löwen Frankfurt zurück, nun zieht es ihn mit sofortiger Wirkung ins Ausland. Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagte in der offiziellen Pressemitteilung der Hessen: "Wir wollten ihm die seltene Chance, den nächsten bzw. den Schritt zurück in sein Ausbildungsland bereits jetzt zu vollziehen, nicht verwehren. In der nächsten Saison hätte es ihn aller Voraussicht nach ohnehin Richtung Schweden gezogen."