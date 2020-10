Der Hessische Handball-Verband befindet sich bereits in einer zweiten Corona-Unterbrechung.

Amateursport in Bedrängnis – diese Verbände pausieren schon

Corona-Unterbrechung im Handball, Badminton und Co.

Der Amateur- und Freizeitsport in Hessen steht vor der nächsten Corona-Unterbrechung. In einer Übersicht zeigen wir Ihnen, welche Verbände bereits reagiert und die Notbremse gezogen haben.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen bringen den organisierten Sport in Hessen in größte Bedrängnis. Am Mittwochnachmittag konferiert Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder – weitere coronabedingte Einschränkungen werden sehr wahrscheinlich die Folge sein.

Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz betreffen die neuen Maßnahmen auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. Die Maßnahmen könnten einem temporären Shutdown gleichkommen, der vom 4. November bis Ende des Monats angeordnet werden soll.

Übersicht: So ist die Lage in den Sportarten

In Hessen haben einige Sportverbände bereits die Notbremse gezogen, sich selbst die zweite Corona-Pause seit dem Frühjahr verordnet und den Spiel- sowie Trainingsbetrieb unterbrochen. In der folgenden Übersicht erfahren Sie, wie sich die Lage in den einzelnen Sportarten aktuell darstellt.

Der Ball liegt erst einmal im Geräteschrank. Der Hessische Handball-Verband hat den Spielbetrieb seit dem 22. Oktober bis mindestens zum 8. November unterbrochen.

Auch der Hessische Volleyball-Verband hat die Notbremse gezogen und den Spielbetrieb bis einschließlich 22. November unterbrochen.

Das Präsidium des Hessischen Badminton-Verbandes hat den Spielbetrieb in all seinen Klassen Ende vergangener Woche unterbrochen – und das für eine lange Zeit: Die Pause soll nach eigenem Beschluss vorerst bis zum 15. Januar 2021 dauern.

Hier rollt der Ball noch zum größten Teil, weil der Hessische Fußball-Verband bislang keine Spielunterbrechung erlassen hat. In Offenbach Stadt beispielsweise darf nicht mehr gespielt werden. Für kommenden Donnerstag (29. Oktober) sei eine erneute Bewertung der Situation seitens des Verbandsvorstands geplant, hieß es am Wochenende.

Der Hessische Basketball-Verband (HBV) setzt prinzipiell auf einen Spielbetrieb auf Basis der Freiwilligkeit. Dies wurde erst kürzlich auf einem Verbandstag bekräftigt. Allerdings sagt auch der HBV: Wenn die Behörden eine Ausübung des Sports nicht mehr für gesundheitlich vertretbar halten, sollte der Spielbetrieb umgehend eingestellt werden .

Der Hessische Hockey-Verband hat analog zur Bundesliga seine Clubs gefragt, ob sie an der Hallenrunde teilnehmen wollen. Bis Ende Oktober müssen sie dem Verband melden.

Der Hessische Tischtennis-Verband hat seinen Clubs die Möglichkeit eingeräumt, Partien kurzfristig abzusagen - ohne Konsequenzen.

Auf Hessenebene wurde die Saison gar nicht erst gestartet.

Noch ein klassischer Kontaktsport: Hier wurde der Bundesliga-Start mit den hessischen Vereinen auf Frühjahr 2021 verschoben.