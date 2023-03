Psst! Es war am Mittwoch schon kein Geheimnis mehr, dass Reece Horn bei der Galaxy bleibt.

Psst! Es war am Mittwoch schon kein Geheimnis mehr, dass Reece Horn bei der Galaxy bleibt. Bild © Imago Images

Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben einen wichtigen Spieler halten können. Wen? Dazu gab es in den sozialen Medien gleich mehrere Hinweise. Das Rätsel gelöst hat dann die Liga – und zwar noch vor dem Club.

39 – 17,7 – 11: Es waren nur diese drei Zahlen, die Frankfurt Galaxy in den vergangenen Tagen auf Instagram postete. Ein Rätsel für die Fans, die sich schnell sicher waren: Da wird ein neuer Spieler angekündigt. Bloß wer?

Die Auflösung hatten Hessens Footballer für diesen Mittwoch angekündigt. Bei der European League of Football (ELF) konnte man so lange aber wohl nicht warten. Bereits am Dienstag vermeldete die Liga: Frankfurt Galaxy hat den Vertrag von Wide Receiver Reece Horn verlängert.

News verkündet, News gelöscht

Bei den Fans löste das gemischte Gefühle aus. Einerseits war man froh, dass der beste Receiver der vergangenen Saison (39 Catches, 17,7 Yards im Schnitt, 11 Touchdowns) auch in der kommenden Spielzeit für die Galaxy aufläuft. Anderseits setzte es Häme für die Abstimmung zwischen Club und Liga. Warum nur vermeldete die ELF die Nachricht vor der Galaxy selbst?

In der offiziellen ELF-App war die Nachricht über die Vertragsverlängerung von Horn dann auch ziemlich schnell wieder verschwunden. Auf der Website war sie hingegen jederzeit auffindbar. Der hr-sport weiß: Das ganze war natürlich ein peinliches Versehen, das man der Liga bei den Men in Purple aber nicht übel nimmt. In Frankfurt nimmt man's mit Humor.

Am Mittwoch kam dann wie erwartet auch die Bestätigung der Hessen: Der 30 Jahre alte Horn trägt auch in der kommenden Spielzeit wieder lila. Überrascht hat diese Meldung da natürlich niemanden mehr.