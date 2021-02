Das Football-Team Frankfurt Universe hat mit Omer Kazarnovski einen neuen Spieler für die Verteidigung geholt.

Seit acht Jahren spielt Kazarnovski aktiv Football in der Defense. Dort kann er als Linebacker und in der D-Line eingesetzt werden. Bisher hatte Kazarnovski seine Footballstiefel für die Tel Aviv Pioneers in der ersten Israelischen Football Liga IFL geschnürt und war auch schon für die israelische Nationalmannschaft im Einsatz.