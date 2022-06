Galaxy will Auftaktpleite in Wien ausbügeln

Die Frankfurt Galaxy reist am zweiten Spieltag der European League of Football (ELF) zu den Vienna Vikings. Der Meister startete mit einer Niederlage in die Saison.

Die Frankfurter Galaxy tritt am zweiten Spieltag der ELF am Sonntag (15 Uhr) bei den Vienna Vikings an. Nach der Niederlage gegen Rhein Fire hat es der Titelverteidiger in Österreich erneut mit einem Neuling zu tun. Coach Thomas Kösling sagte: "Genau das wollten wir, auf diese Begegnungen haben wir mit unserer Zusage zur ELF hingearbeitet, diese Teams wollten wir bespielen, das ist die Challenge, die wir suchen."