Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht.

Die 32-Jährige gewann zum Auftakt gegen die Schweizerin Jil Teichmann 6:1, 6:1. In der Runde der letzten 16 winkt der Darmstädterin ein deutsches Duell. Ihre nächste Gegnerin wird am Dienstag im Spiel von Fed-Cup-Kollegin Julia Görges gegen die Russin Margarita Gasparjan ermittelt.

Bereits beim WTA-Turnier in Peking hatte sich Petkovic in der ersten Runde gegen Teichmann durchgesetzt. Anschließend scheiterte sie im Achtelfinale an der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan.