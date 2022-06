Alles in trockenen Tüchern: Die Löwen Frankfurt kehren in die DEL zurück. Nach dem Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft gab es am Dienstag auch in Sachen Lizenz grünes Licht.

Die Löwen Frankfurt haben rund zwei Monate nach ihrem sportlichen Aufstieg nun auch offiziell die Lizenz für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erhalten. Wie der Zweitliga-Meister am Dienstag mitteilte, gab die DEL nach Abschluss des Prüfungsverfahrens endgültig grünes Licht.

"Wir haben zwar bei Abgabe der Lizenzunterlagen Anfang Mai positive Erwartungen an das Prüfungsverfahren geknüpft, aber die nun offizielle Bestätigung ist der letzte große und essenzielle Schritt für uns hinsichtlich der Rückkehr in die Erstklassigkeit", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Krämer. "Die Vorfreude wächst jetzt natürlich mit jedem Tag mehr."

Ende April hatten sich die Löwen in der Best-of-seven-Serie des DEL2-Finals gegen die Ravensburg Towerstars durchgesetzt. Damit ersetzen sie in der kommenden Spielzeit die Krefeld Pinguine, die als Tabellenletzter der DEL-Hauptrunde aus der höchsten deutschen Spielklasse abgestiegen waren.

Frankfurter DEL-Rückkehr nach zwölf Jahren

Letztmals hatte es 2006 einen sportlichen Absteiger gegeben, damals hatte es die Kassel Huskies erwischt. Den Frankfurtern war 2010 unter dem Namen Frankfurt Lions die DEL-Lizenz entzogen worden, daraufhin wurde der Spielbetrieb eingestellt. Der Stammverein trat anschließend unter dem neuen Namen zunächst in der Regionalliga West an.

Für die kommende DEL-Saison haben alle 15 Clubs die Lizenz erhalten. "Die Lizenzierungsphase bedeutet stets Arbeit für die Clubs. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir allen Clubs die Lizenz erteilen konnten. Es ist ein positives Signal für die Stabilität des gesamten Spielbetriebs", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Die Saison 2022/23 beginnt am 15. September. Der Spielplan wird an diesem Freitag veröffentlicht.