Der Traum vom Halbfinale ist geplatzt: Der Frankfurter Doppel-Spezialist Tim Pütz ist mit seinem Partner Michael Venus bei den Australian Open ausgeschieden. Die Partie gegen ein australisches Duo war geprägt von einer aufgeheizten Stimmung.

Für Tim Pütz sind die diesjährigen Australian Open vorbei. Der Doppel-Spezialist aus Frankfurt, der im vergangenen Jahr beim Davis Cup groß aufspielte, scheiterte mit seinem Partner Michael Venus aus Neuseeland im Viertelfinale. Das Duo verlor am Dienstag gegen das australische Fan-Lieblings-Doppel Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis mit 5:7, 6:3 und 3:6.

Die Partie in Melbourne war geprägt durch eine enorm aufgeheizte Stimmung. Das Publikum unterstützte das australische Doppel lautstark. Nach einer Partie mit Zwischenrufen zwischen den Aufschlägen und Applaus für Doppelfehler unterlagen Pütz und Venus nach 2:16 Stunden.

Kein deutscher Spieler mehr dabei

Mit dem Aus des Davis-Cup-Spielers ist auch in den Doppel-Konkurrenzen kein deutscher Spieler mehr vertreten. Pütz und Venus waren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison an Position sechs gesetzt. Die Wildcard-Inhaber Kokkinakis und Kyrgios legen eine überraschende Erfolgsserie hin, sie hatten in der ersten Runde die an eins gesetzten kroatischen Wimbledon- und Olympiasieger Nikola Mektic und Pavic bezwungen.