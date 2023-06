Am Wochenende starten die Bad Homburg Open. Vor dem Tennis-Turnier fragen sich die Fans: Was ist mit Angelique Kerber und Andrea Petkovic? Wer sind die Favoritinnen? Hier kommt ein Überblick mit den Antworten.

Ihre früheren Tennis-Konkurrentinnen bereiten sich auf Wimbledon vor, Angelique Kerber kehrt als Mutter nach Bad Homburg zurück: Am Sonntag beginnt die 3. Auflage des Rasenturniers, bei dem die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Turnierbotschafterin ist. Angeführt wird das Teilnehmerinnenfeld von der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek, die am Montag ihren ersten Auftritt im Bad Homburger Kurpark hat. Einige Fragen und Antworten vor dem Turnier-Auftakt:

Welche Bedeutung hat das Turnier?

Es ist eines der letzten Turniere in den deutschen Rasen-Wochen in diesem Sommer. Gemeinsam mit den Events in Stuttgart und Halle (beide Herren) sowei Berlin (Damen). 32 Teilnehmerinnen schließen in Bad Homburg ihre Vorbereitung auf Wimbledon ab. Das Hauptfeld beginnt, anders als bei anderen WTA-Turnieren, an einem Sonntag statt an einem Montag und endet am Samstag statt Sonntag. Der Grund: Schon am Montag, den 3. Juli, geht das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon los. Turniersiegerin und Finalistin sollen vor dem Auftakt Zeit für die Anreise und eine kurze Erholung haben.

Welche Rolle spielt Angelique Kerber?

Vor zwei Jahren feierte Angelique Kerber (35) auf dem Rasenplatz in Bad Homburg den Turniersieg, nun soll sie erneut als Turnierbotschafterin unter anderem Ansprechpartnerin für die Spielerinnen sein. Ende Februar kam ihre erste Tochter, die kleine Liane, zur Welt. "Man lernt in dieser Phase auch unheimlich viel über sich selbst, entdeckt neue Seiten. Es sind schon spannende Zeiten", beschrieb sie ihre neuen Erfahrungen in einem Interview, das im Turniermagazin veröffentlicht wurde. Seit dem vergangenen Sommer pausiert die Kielerin, in Wimbledon 2022 bestritt die frühere Nummer eins der Welt ihr bislang letztes Match. Sie hat aber vor, auf die Tour zurückzukehren.

Und was ist mit Andrea Petkovic?

Anders als Kerber hat Andrea Petkovic ihre Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet. Dennoch wird sie am Sonntag (12 Uhr) einen Auftritt in Bad Homburg haben. Mit Weggefährtinnen und Weggefährten, die die Veranstalter nicht bekannt gaben, wird sie zu einem Showmatch antreten und sich vom Publikum in Bad Homburg verabschieden.



"Ich glaube nicht, dass ich sehr emotional bin. Ich habe ja vor sechs Monaten schon aufgehört", prophezeit die Darmstädterin im Gespräch mit dem hr-sport, lässt den Tränendrüsen dann aber doch ein Hintertürchen offen: "Manchmal kommen noch Sachen aus dem Unterbewusstsein raus, von denen man nichts geahnt hat."

Wer sind die Favoritinnen?

Star des Turniers ist Iga Swiatek, die gerade zum dritten Mal nach 2020 und 2022 die French Open in Paris gewann. Die polnische Weltranglisten-Erste soll am Montagabend (18 Uhr) ihr Debüt in Bad Homburg geben. Die Australian-Open-Siegerin von 2012 und 2013, Victoria Azarenka aus Belarus, ist ebenso gemeldet wie die ehemaligen US-Open-Gewinnerinnen Sloane Stephens aus den USA (2017) und Bianca Andreescu aus Kanada (2019). Andreescu verlor 2022 das Finale von Bad Homburg gegen die Französin Caroline Garcia, die Titelverteidigerin ist diesmal nicht am Start.

Welche deutschen Spielerinnen nehmen teil?

Tatjana Maria und Sabine Lisicki. Ein Start von Jule Niemeier erschien nach ihrer Handverletzung beim Turnier in Berlin zumindest fraglich. "Jule wird in den kommenden Tagen in Regensburg therapiert. Wir werden die Entwicklung beobachten und dementsprechend dann in das Tennistraining einsteigen", teilte ihr Management mit. "Wir planen aktuell mit dem Heimturnier in Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon."



Maria (Weltranglisten-66.) ist für Wimbledon die größte deutsche Hoffnungsträgerin. Im vergangenen Jahr trafen Maria und Niemeier im Viertelfinale aufeinander. Maria kam dank des Erfolgs gegen Niemeier erstmals bei einem der vier wichtigsten Turniere bis ins Halbfinale. Niemeier und die frühere Wimbledon-Finalistin Lisicki aus Berlin bekamen für Bad Homburg Wildcards. Anna-Lena Friedsam spielt zudem in der Qualifikation um die Hauptfeld-Teilnahme.

