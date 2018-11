Der EC Bad Nauheim könnte schon bald seinen Trainer verlieren: Christof Kreutzer gilt als heißer Kandidat für den Posten des Eishockey-Bundestrainers. Doch bei den Roten Teufeln bleiben alle entspannt – auch Kreutzer selbst.

Vor ein paar Tagen war es noch ein Scherz. Da standen Christof Kreutzer und Andreas Ortwein im Eisstadion in Bad Nauheim beisammen, redeten über Gott und die Welt und irgendwann auch über den Bundestrainer. Gemeinsam malte man sich aus, wie das wohl so wäre: Kreutzer als Bundestrainer. Es wurde geschmunzelt. Es wurde gelacht.

Weder Geschäftsführer Ortwein noch Kreutzer selbst haben das damals so wirklich ernst genommen. Wenige Tage später sieht das schon ganz anders aus. Plötzlich ist Christof Kreutzer, Trainer des EC Bad Nauheim, einer der heißesten Kandidaten für den Posten als Nationalcoach. So schnell kann's gehen.

Es ist Donnerstagabend. Bei Kreutzer steht das Handy nicht mehr still, seitdem die Deutsche Presse-Agentur am Mittag viel über den vakanten Bundestrainer-Posten spekuliert und oft den Namen Kreutzer genannt hatte. "Bei mir haben viele Menschen angerufen", sagt Kreutzer dem hr-sport.

Jemand vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB), der ihm mal eben die höchste Trainerstelle in der Republik angeboten hätte, sei aber nicht dabei gewesen. "Es hat mich niemand kontaktiert, ich wurde von niemandem angerufen", so Kreutzer. "Deshalb sind das Spekulationen, zu denen ich nicht viel sagen kann. In meinem Kopf sind nur der EC Bad Nauheim und das nächste Spiel."

Kreutzer steht auf einer kurzen Liste wohl weit oben

Kreutzer ist diese Version abzunehmen. Schließlich hat sich der bisherige Bundestrainer Marco Sturm erst am Wochenende beim Deutschland Cup verabschiedet. Der Mann, der dem deutschen Eishockey mit Olympia-Silber wieder Glanz verliehen hat, wird als Assistenztrainer nach Los Angeles in die NHL gehen. Das kam für den DEB doch recht überraschend. Beim Deutschland Cup hat man zum ersten Mal die Köpfe zusammengesteckt und eine Liste entwickelt. Sie ist nicht gerade lang.

Deutsch soll er nämlich sprechen, der neue Mann. Da sind schon einmal viele Kandidaten raus. Und wenn dann noch einigen wie Harold Kreis aus Düsseldorf die Freigabe verweigert wird, braucht es nicht mehr viel Fantasie, um auf den Namen Christof Kreutzer zu stoßen.

Hochdekoriert und angesehen

Der 51-Jährige war früher selbst Nationalspieler, er hat fünfmal den Deutschen Meistertitel gewonnen und sich auch schon als Coach bewiesen. Als er seinen Heimatclub Düsseldorf 2015 ins Halbfinale der Playoffs führte, wurde er zum Trainer des Jahres gekürt. Er war selbst schon Assistent von Marco Sturm bei der Nationalmannschaft. Man kennt ihn, man schätzt ihn.

Und Kreutzer würde ein Angebot des DEB wohl auch annehmen, das ist kein Geheimnis. "Es ehrt mich natürlich, dass mein Hut in den Ring geworfen wurde", sagte Kreutzer. "Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu sein, das ist nicht irgendwas."

Wie würde der ECN reagieren?

Beim EC Bad Nauheim sehen sie die Angelegenheit gelassen. Kreutzer hat die Mannschaft nach anfänglichen Problemen an ihr Leistungslimit geführt, man steht in der DEL2 auf Rang neun gut da. "Das alles zeigt doch, dass wir uns den richtigen Trainer ausgesucht haben", so Geschäftsführer Ortwein.

Und noch besser: Man hat ihm im Sommer gleich einen Vertrag bis 2020 gegeben. Für Kreutzer wäre also eine ordentliche Ablösesumme fällig. Bislang habe sich der DEB auch in Bad Nauheim noch nicht gemeldet. "Wenn es aber so kommt, dann muss man sich an einen Tisch setzen", sagt Ortwein. Es ist eben längst kein Scherz mehr.