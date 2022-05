Jan Barta bleibt Assistenz-Coach der Löwen Frankfurt.

Wie die Bornheimer am Mittwoch mitteilten, wird der 37-Jährige auch in der kommenden Saison zum Trainerteam gehören und an der Entwicklung der Spieler arbeiten. Von Headcoach Bo Subr hatte sich der DEL2-Meister am Dienstag hingegen überraschend getrennt.