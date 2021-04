Basketball-Bundesligist BC Marburg hat den Vertrag mit Aufbauspielerin Alex Wilke verlängert. Die Nationalspielerin geht somit in ihre sechste Saison bei den Hessinnen.

Alex Wilke hat ihren Vertrag beim BC Marburg verlängert. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Die 17-fache deutsche Nationalspielerin steht derzeit in ihrer fünften Saison mit Hessens einzigem Erstligisten im Damen-Basketball im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Trainer Christoph Wysocki sagte dazu: "Alex ist mein verlängerter Arm auf dem Feld, so wie das eine Spielmacherin sein soll. Wir verstehen uns fast blind, auf Feld und auch außerhalb." Die Entscheidung Wilkes sei daher eine "ganz wichtige".