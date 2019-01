Skyliners-Aus in Lyon besiegelt

Das Aus in der Zwischenrunde des EuroCups ist perfekt: Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners unterlag am Dienstagabend deutlich in Lyon.

Die Frankfurt Skyliners haben am Dienstagabend die nur noch theoretische Chance auf ein Weiterkommen im EuroCup verspielt. Beim französischen Gruppen- ersten ASVEL Villeurbanne Lyon unterlag die krisengeschüttelte Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert chancenlos mit 52:75 (16:38). Die Franzosen bleiben damit international weiterhin ungeschlagen, Frankfurt hingegen verlor alle Begegnungen.

Von Beginn an hatten die favorisierten Gastgeber die Begegnung im Griff und holten den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel. Die Skyliners können sich nach dem Aus in Pokal und auf internationalem Parkett vollständig auf die Liga konzentrieren. Bester Werfer bei Frankfurt war Jason Clark mit 13 Punkten, für die Gastgeber war A. J. Slaughter am treffsichersten (15).