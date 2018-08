Niddatalerin siegt in Bayern

Svenja Bauer aus Niddatal hat bei den Deutschen Meisterschaften im Sportholzfällen ihren Titel erfolgreich verteidigt. Auf dem dritten Platz landete die Marburgerin Nina Pokoyski, und auch bei den Männern schaffte es ein Hesse aufs Podium.

Mission Titelverteidigung erfüllt: Nach einem durchwachsenen Auftakt und einer – im Vergleich zur Konkurrenz – mittelmäßigen Zeit von 13,20 Sekunden konnte sich Svenja Bauer im weiteren Wettkampfverlauf deutlich steigern und bereits bei der Axt-Disziplin Underhand Chop (1:17.42 Minuten) an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen. Spätestens bei der finalen Disziplin Single Buck bewies die Niddatalerin gute Nerven und stellte die Konkurrenz in Deggendorf mit einer Zeit von 21,92 Sekunden in den Schatten.

Damit verwies sie beim Saisonhöhepunkt der Timbersports-Serie ihre Kontrahentin Alrun Uebing (Moschheim) knapp auf den zweiten Platz. Die Marburgerin Nina Pokoyski sorgte mit einer starken Leistung für eine Überraschung und komplettierte das Podium.

"Eine große Ehre"

"Zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin zu werden, ist eine große Ehre", fasste Bauer ihre Gefühle nach ihrem Triumph in Worte. "Das war kein einfacher Wettkampf für mich – deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass es für die Titelverteidigung gereicht hat."

Neben den Frauen kämpften in Deggendorf auch die Männer in einem eigenständigen Wettkampf um den Meistertitel. Bester deutscher Sportholzfäller wurde Vorjahressieger Robert Ebner aus Gaggenau-Hörden, der seinen Titel erfolgreich gegen Danny Mahr aus Sinntal auf Rang zwei und den Drittplatzierten Dirk Braun aus Winterberg verteidigen konnte.