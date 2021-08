Turnier in Wien

Turnier in Wien Beachvolleyball-Duo Borger/Sude im EM-Halbfinale

Die Olympia-Starterinnen Karla Borger (Heppenheim) und Julia Sude (Gießen) sind bei der Beachvolleyball-EM in Wien als einziges Frauen-Duo ins Halbfinale eingezogen.

Borger und Sude setzten sich am Freitagabend in Wien gegen Swetlana Cholomina/Xenia Sabischa (Rus- sland) 2:0 (21:18, 21:19) durch. Im Halbfinale bekommen es die Hessinnen mit Nina Betschart/Tanja Hüberli aus der Schweiz zu tun.

Betschart und Hüberli setzten sich am Freitagabend gegen Sanne Keizer/Madelein Meppelink (Niederlande) durch. Die Halbfinals finden am Samstagvormittag um 10.45 Uhr und 11.45 Uhr statt, das Finale am Samstagabend um 17.45 Uhr.