Gleich drei deutsche Frauen-Teams um die Olympia-Starterinnen Karla Borger (Heppenheim) und Julia Sude (Gießen) sind bei der Beachvolleyball-EM in Wien ins Viertelfinale eingezogen.

Lediglich für Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Flacht/Hildesheim) kam am Freitag das Aus. Borger/Sude, die in Tokio bereits in der Vorrunde gescheitert waren, schlugen Esmee Böbner/Zoe Sarah Verge-Depre aus der Schweiz 2:1 (21:12, 15:21, 15:11). Am Nachmittag (17.30 Uhr) geht es gegen Paula Soria Gutierrez/Maria Belen Carro Marquez de Acuna (Spanien) um den Halbfinaleinzug.

Auch Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Hamburg) und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (Stuttgart/Düsseldorf) stehen in der Runde der letzten Vier. Behrens/Ittlinger unterlagen den Niederländerinnen Sanne Keizer/Madelein Meppelink. Gegen die Titelverteidigerinnen gab es ein 0:2 (17:21, 15:21).