Die National Football League kommt im November nach Frankfurt. Und das offenbar für mehr als nur ein Spiel.

Dass die NFL in der kommenden Saison ein Liga-Spiel in Frankfurt austragen wird, war schon länger klar. Gerüchtet wurde, dass es sogar zwei sein könnten. Die Bild-Zeitung meldet nun, dass Frankfurt tatsächlich den Zuschlag für beide Partien bekommen hat. Die Liga hat die Meldung nicht offiziell bestätigt.

Beide Spiele im November

Dem Bericht zufolge schlägt der Football-Zirkus seine Zelte am 12. und am 19. November in Frankfurt auf. Der Vorteil: Die Organisation der Spiele ist so viel leichter, als wenn das ganze Material, das für ein NFL-Spiel benötigt wird, in zwei verschiedene Städte transportiert werden müsste. Am 19. November wird das Stadion im Frankfurter Stadtwald wegen der Fußball-Länderspielpause zur Verfügung stehen. In der Woche zuvor müsste Eintracht Frankfurt dann ein Auswärtsspiel bestreiten, damit die Footballer Platz haben.

"Ich kann die Daten nicht kommentieren. Aber natürlich fallen gewisse Wochenenden raus", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth dem Blatt. "Es hängt von vielen Faktoren aber. Wir müssen schauen, was am sinnvollsten ist und welche Teams dabei sind." Nach Bild-Infos favorisiert die Liga, die Partien Kansas City Chiefs gegen Chicago Bears und New England Patriots gegen die New Orleans Saints in Frankfurt austragen zu lassen.

Mehr News zum Super Bowl erwartet

Die Bestätigung der Liga wird in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet. Zumindest im vergangenen Jahr wurden rund um den Super Bowl Details zum NFL-Spiel in München bekanntgegeben. Die genauen Paarungen dürften offiziell aber erst im Mai feststehen. Dann wird der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht.

Dass 2023 überhaupt zwei Spiele in Deutschland stattfinden, ist dem Umstand geschuldet, dass das Stadion in Mexiko-Stadt umgebaut wird. Auch dort sollte ursprünglich ein Spiel stattfinden, dass nun nach Deutschland verlagert wurde. Anscheinend nach Frankfurt.