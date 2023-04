Das Feld der Teilnehmerinnen bei den Bad Homburg Open nimmt langsam aber sicher Formen an. Mit Bianca Andreescu hat eine weitere Top-Spielerin ihr Kommen zugesagt. Und die Kanadierin hat in Hessen noch eine Rechnung offen.

Wer Bianca Andreescu im vergangenen Jahr bei den Bad Homburg Open zugehört hat, dürfte nicht verwundert sein, dass die Kanadierin auch in diesem Jahr wieder beim Rasenturnier aufschlägt. "Aus vielen und ganz unterschiedlichen Gründen fühlt es sich so an, als sei man bei einem Turnier der 1000er- und nicht der 250er-Kategorie. Es herrscht an allen Ecken einfach eine super Stimmung", hatte Andreescu damals bereits gelobt. Warum also sollte sie das in diesem Jahr verpassen?

Die einstige Nummer vier der Weltrangliste dürfte aber noch einen zweiten Grund haben, warum sie erneut nach Bad Homburg kommt. Immerhin arbeitete sich Andreescu 2022 bis ins Finale des Rasenturniers vor, musste sich dort dann aber der Französin Caroline Garcia knapp mit 7:6, 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Die 22-Jährige hat in Hessen noch eine Rechnung offen.

Weitere Informationen Der hr überträgt live Alle Entscheidungen der Bad Homburg Open können Sie mit dem hr-sport live erleben. Beide Halbfinals und auch das Finale werden entweder im Stream oder im hr-fernsehen zu sehen sein. Ende der weiteren Informationen

Auch die Weltranglistenerste gibt sich die Ehre

Im dritten Jahr des kleinen WTA-Turniers kann sich das Teilnehmerinnenfeld auch jetzt schon sehen lassen. Schon vor Andreescu hatten die Nummer eins der Weltrangliste Iga Swiatek (Polen) und die deutsche Wimbledon-Halbfinalisten Tatjana Maria ihr Kommen zugesagt. Weitere Weltklassespielerinnen werden bestimmt bald folgen. Das Turnier findet von 24. Juni bis 1. Juli statt

Auch Lokalmatadorin Andrea Petkovic wird erneut in Bad Homburg vorbeischauen. Die Darmstädterin, die ihre Profikarriere im vergangenen Jahr beendet hatte, spielt dieses Mal allerdings außer Konkurrenz.