Karolin Horchler ist beim Saisonfinale der Biathleten in Kontiolahti auf dem 26. Platz gelandet.

Die 30-Jährige aus Bad Arolsen leistete sich in der Verfolgung drei Schießfehler. Die beiden Mixed-Staffeln am Sonntag wurden ebenso ersatzlos gestrichen wie das eigentliche Weltcup-Finale kommende Woche in Oslo.