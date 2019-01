Mit einem starken zweiten Sprung schafft Stephan Leyhe sein bestes Tournee-Ergebnis - und den vierten Platz in der Tageswertung.

Am Ende war es für den Willinger Skispringer nach den acht Tournee-Sprüngen Platz drei. Sein bestes Tournee-Ergebnis war bisher ein achter Platz in der Gesamtwertung in der Saison 2016/2017.

Wie erwartet sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi den Gesamtsieg. Zudem gelang ihm der "Grand Slam", also ein Sieg bei allen vier Tourneespringen. Leyhes Teamkollege Markus Eisenbichler sicherte sich Platz zwei in der Gesamtwertung.

Nur Platz elf nach dem ersten Durchgang

In einem ersten Durchgang mit wechselhaften Windbedingungen lief es für Leyhe nicht optimal. Er kam auf 126 Meter und lag zur Halbzeit auf Platz elf. "Sein Sprung war etwas mehr wert, als es auf der Ergebnisliste scheint", sagte Bundestrainer Werner Schuster im Anschluss dem ZDF.

Deutlich besser lief es im zweiten Durchgang, als der 27-Jährige auf 137 Meter flog und sich dadurch noch deutlich nach vorne arbeitete - in der Tageswertung und im Gesamtklassement der Tournee.

Von Springen zu Springen gesteigert

"Ich bin sehr glücklich", sagte Leyhe am ZDF-Mikrofon. In den vier Springen der Vierschanzentournee hatte er sich immer weiter gesteigert: Dem 13. Platz zum Auftakt in Oberstdorf folgte Rang sieben beim Neujahrsspringen in Garmisch. In Innsbruck und Bischofshofen war es jeweils Platz vier. Bei den Einzelspringen blieb Leyhe der Sprung auf das Podest also verwehrt. Umso schöner, dass er ihn bei der Siegerehrung für die Gesamtwertung nachholen durfte.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 06.01.2019, 19.30 Uhr