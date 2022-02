Eine Geschichte wie im Märchen: Zwei Freundinnen und Senkrechtstarterinnen holen im Bob die olympische Goldmedaille. Deborah Levi und Laura Nolte fühlen sich "betrunken vor Glück" und feiern mit Pizza ihren Erfolg.

Videobeitrag Video Levi holt Olympia-Gold im Zweierbob Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Deborah Levi aus Siegbach-Oberndorf (Lahn-Dill) fehlten auch nach dem Olympiasieg am Samstag die Worte: "Ich kann es überhaupt nicht fassen", sagte sie. Dann grüßte sie die Heimat: "Hessen kann Wintersport! Ganz liebe Grüße nach Hause, nach Siegbach-Oberndorf, zu meinen Eltern, nach Frankfurt zu meinem Trainer!" David Corell, ihr Leichtathletiktrainer, freute sich über den Gruß und sagte dem hr: "Ganz großer Sport. Es ist unglaublich, dass es bei ihren ersten olympischen Spielen gleich zu Gold gereicht hat!" Pilotin Laura Nolte meinte: "Ich fühle mich, als wäre ich betrunken. Keine Ahnung, was hier abgeht gerade!" Und lobte ihre Freundin: "Debbie ist einfach die krasseste."

Bei ihrem Sieg im Zweier-Schlitten hatten sie gleich mehrfach Bob-Geschichte geschrieben: Nolte krönte sich zur jüngsten Goldmedaillengewinnerin. "Ich habe es immer noch nicht verstanden, die Siegerehrung ist vorbei, die Medaille hängt hier - aber ich checke es nicht", sagte die Winterbergerin und griff nach dem Stück Gold.

Beste Freundinnen: "Das konnte ich Debbie nicht antun"

Levi und Nolte sind auch abseits des Eiskanals Noltes beste Freundinnen. Die beiden lagen letztlich beeindruckende 0,77 Sekunden vor Jamanka und ihrer Anschieberin, einen noch deutlicheren Triumph gab es im Frauen-Zweier bei Winterspielen erst einmal.

Der Sieg war auch ein Beweis der eigenen Stärke. Nachdem Nolte nach ihrem bitteren vierten Platz im Monobob noch Tränen des Frusts vergossen hatte, fiel großer Druck vom neuen Shootingstar ab. "Nach dem Mono war für mich klar: Vierte - das kann ich Debbie nicht antun", sagte Nolte. Levi ergänzte: "Wir haben auch gesagt: Wir gehen den Tag an, als wäre es ein neuer Wettkampf. Laura ist im dritten Lauf so gut gefahren, dass es fast langeweilig war."

Levi ist eine absolute Senkrechtstarterin

Noltes Weg nach oben verlief steil. Erst 2015 hatte die damals 16-Jährige durch einen Anschubtest zum Bobsport gefunden, spätestens in dieser Saison etablierte sich die Frohnatur mit vier Siegen endgültig in der Weltspitze - und seit Samstag auch in den olympischen Geschichtsbüchern.

Videobeitrag Video hessenschau Sport Bob: Deborah Levi 01.12.2021 Video Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Auch Deborah Levi ist erst seit drei Jahren dabei. "Vor der ersten Fahrt war ich schon sehr nervös, weil man es mit nichts vergleichen kann", sagte sie in einem Porträt im hr-Sport. Im Januar 2020 holte sie mit ihrer Freundin den ersten Weltcup-Sieg. "Man liebäugelt immer mit Olympia-Medaillen, aber ich freue mich erst einmal, wenn ich wirklich im Flieger sitze Richtung Peking", so Levi im Dezember.

Party mit Pizza

Nun wurde es nicht nur die Teilnahme, sondern gleich Gold. Während es nach dem Sieg "nur" eine kleine Pizza-Party auf den Fluren des Olympischen Dorfs gab, war für die Nacht auf Montag eine "Hausparty" mit den ebenso erfolgreichen Männern geplant: "Die Nacht machen wir auf jeden Fall durch", kündigte Nolte an.