Timo Boll hat sich in Budapest in die zweite Runde gemüht. Bild © Imago

Boll und Franziska stehen in Runde zwei

Die beiden Hessen Timo Boll und Patrick Franziska haben bei der Tischtennis-WM die zweite Runde erreicht. Während der Altmeister aus dem Odenwald sich schwer tat, machte der Bensheimer Franziska mit seinem Gegner kurzen Prozess.

Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll (Erbach), Patrick Franziska (Bensheim) und Dimitrij Ovtcharov haben bei der WM in Budapest die zweite Runde im Herren-Einzel erreicht. Europameister Boll gewann am Dienstag sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Andrej Gacina in 4:2 Sätzen. Die Nummer 18 Franziska gewann gegen den Ungarn Tamas Lakatos mit 4:0. Der Weltranglisten-Zwölfte Ovtcharov besiegte den Außenseiter Michael Tauber aus Israel mit 4:0.

Die Runde der besten 64 wird bereits am Abend ausgetragen. Ovtcharov spielt dann gegen den Slowenen Deni Kozul, Boll gegen den Slowaken Lubomir Pistej und Franziska gegen den Schweden Anton Källberg.

Steger und Qiu schon ausgeschieden

Einen Tag nach ihrer Niederlage im Doppel sind Bastian Steger und Dang Qiu dagegen auch im Einzel in der ersten Hauptrunde ausgeschieden. WM-Debütant Dang Qiu vom ASV Grünwettersbach verlor gegen das 17-jährige Supertalent Lin Yun-Ju aus Taiwan mit 0:4. Steger von Werder Bremen unterlag dem Kroaten Tomislav Pucar 3:4.