Karla Borger und Julia Sude stehen bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in München im Viertelfinale.

Das Hessen-Duo schlug am Donnerstag Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 18:21, 21:14, 15:8. Die beiden Italienerinnen hatten noch am Vormittag in der Zwischenrunde die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Hamburg ausgeschaltet.