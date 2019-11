Mit der Expertise von Boris Becker soll in Hochheim am Main eine Tennis-Akademie im XXL-Format entstehen. Am Donnerstagmittag werden die Pläne vorgestellt, hessenschau.de berichtet im Livestream.

Der frühere Tennis-Superstar Boris Becker und Initiator Khaled Ezzedine stellen am Donnerstag ein großes Nachwuchsprojekt in Hessen vor. Bei der Pressekonferenz (ab 13 Uhr im hessenschau.de-Livestream) im Wiesbadener Stadtteil Kastel geht es um eine riesige Indooranlage, die mit Hilfe des dreimaligen Wimbledonsiegers in Hochheim am Main entstehen soll.

Immobilienunternehmer Ezzedine hatte die "zweitgrößte Tennis-Akademie Europas" angekündigt, die bis zum Frühjahr 2021 fertiggestellt sein soll. Becker soll dort künftig den Tennis-Nachwuchs mit ausbilden.

Becker soll seine Philosopie vermitteln

"Jetzt sind wir kurz davor, mit dem Bau zu beginnen", so Ezzedine bereits vor einigen Wochen im Gespräch mit dem hr-sport. Im Zentrum der 48.000 Quadratmeter großen Anlage wird neben diversen Außenplätzen mit Sand- oder US-Open-Belag auch eine Tennishalle mit 21 Courts entstehen. Als Zugpferd, Ideengeber und Namenspate fungiert dabei der bekannteste 17-jährige Leimener aller Zeiten: Boris Becker.

Der ehemalige Weltklasse-Spieler verleiht der Akademie nicht nur seinen Namen und damit zusätzlichen Glanz, er soll "auch immer wieder vor Ort erscheinen" und zudem den Trainern seine Tennis-Philosophie vermitteln, wie Ezzedine erklärte. Auf dem Court werden diese Vorstellungen dann von "lizenzierten Trainern, die jetzt noch nicht verraten werden" umgesetzt, so Ezzedine.