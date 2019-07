WM in Südkorea

Brustschwimmer Marco Koch hat am Donnerstag bei der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju das Finale über 200 Meter erreicht.

Der Frankfurter zog als Achter gerade so in den Endlauf ein, der am Freitag stattfinden wird.