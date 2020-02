Aus der Traum für die United Volleys: Im Achtelfinale des CEV-Cups müssen die Frankfurter Volleyballer in der Türkei die Segel streichen.

Die United Volleys haben ihr Achtelfinal-Auswärtsspiel im CEV-Cup bei Arkas Izmir in der Türkei mit 0:3 verloren. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel bedeutet das Ergebnis das Aus für die Volleys.

Denn der zweimalige türkische Meister und Pokalsieger, aktuell Zweiter in der heimischen Liga, ließ in eigener Halle nichts anbrennen. Nach den ersten beiden Sätzen mit 25:21 und 25:20 hätte den Volleys ohnehin nur noch ein Wunder zum Weiterkommen gereicht, nämlich vier Satzgewinne in Folge. Dazu kam es nicht, denn auch der dritte Satz ging mit 25:22 an die Gastgeber.

Gegner bietet keine Chance

"Wenn sie uns die kleinste Chance bieten, wollen wir die nutzen", hatte Volleys-Coach Juan Manuel Serramalera vor dem Spiel gesagt. Und musste dann erkennen, dass der Gegner keinerlei Chance bot. Nach nur 76 Spielminuten verwandelte Izmir einen Matchball und die United Volleys verpassten den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Pokals am Ende deutlich.

Für die Frankfurter Volleyballer geht es am 22. Februar (19.30 Uhr) gegen Giesen in der Bundesliga weiter. Aktuell liegt das Team in der Tabelle auf Platz drei.