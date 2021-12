United Volleys gewinnen in Bukarest

CEV-Pokal United Volleys gewinnen in Bukarest

Die United Volleys haben sich im Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften im CEV Volleyball Cup bei Dinamo Bukarest durchgesetzt.

Erfolg für die United Volleys Frankfurt am Mittwochabend. Die Hessen gewannen das Sechzehntelfinal-Hinspiel des CEV-Pokals bei Dinamo Bukarest. Die Frankfurter setzten sich in einem engen Duell mit 3:2 (28:26, 19:25, 25:21, 21:25, 15:11) bei den Rumänen durch. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (8.12./19 Uhr) statt.