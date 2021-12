Die United Volleys Frankfurt haben sich im CEV-Pokal durchgesetzt. Auch im Rückspiel haben sich die Hessen knapp gegen Dinamo Bukarest durchgesetzt.

Erfolg für die United Volleys Frankfurt im CEV-Pokal. Die Hessen haben sich am Mittwochabend in der Runde der letzten 32 auch im Rückspiel durchgesetzt. Wie im Hinspiel endete die Partie gegen Dinamo Bukarest 3:2 (23:25, 25:13, 24:26, 25:23, 15:9). Am Ende steht der Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs.