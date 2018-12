Jubel bei den United Volleys über den ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League

United Volleys feiern ersten Sieg in der Gruppenphase

Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt hat eine siegreiche Heimpremiere in der Gruppenphase der Champions League gefeiert.

Die Hessen setzten sich am Dienstag gegen den türkischen Vertreter Halkbank SK Ankara vor 1.327 Zuschauern klar mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) durch. Damit rückte die Mannschaft von Trainer Stelio DeRocco, die ihre erste Saison in der europäischen Königsklasse absolviert, in der Tabelle der Gruppe A vorerst auf den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Zenit Kasan vor.

Die Gastgeber, die erneut auf die verletzten Tobias Krick und Patrick Steuerwald verzichten mussten, starteten gut und behielten auch bei einem Drei-Punkte-Rückstand im ersten Satz die Ruhe und Konzentration. Trainer DeRocco nutzte mehrfach die Gelegenheit, den türkischen Meister durch Rotationen in seiner Formation zu verunsichern. In der Champions League geht es für die Hessen am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen Knack Roeselare aus Belgien weiter.

