City Biathlon in Wiesbaden findet statt

Am 27. September

Am 27. September City Biathlon in Wiesbaden findet statt

Der City Biathlon Wiesbaden am 27. September findet statt - mit einem angepassten Konzept und deutlich weniger Zuschauern als in den vergangenen Jahren.

Das teilte der Veranstalter nach Absprache mit der Stadt Wiesbaden am Montag mit. Top-Athleten aus zehn Nationen sollen am 27. September in die Landeshauptstadt kommen, hieß es.

Über das Starterfeld will der Veranstalter Mitte August informieren. Der Streckenverlauf wird leicht angepasst, das Rennen soll aber wie gewohnt rund um das Bowling Green in der Innenstadt stattfinden. Ein Rahmenprogramm soll es nicht geben.